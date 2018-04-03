Теплый апрель в Красноярском крае может спровоцировать лесные пожары

Апрель в этом году порадует жителей Красноярского края теплой погодой.

По данным синоптиков, в этом месяце ожидается две волны потепления. Первое потепление придет уже на этой неделе с 5 апреля, а вот по-настоящему весенняя погода ожидается только после 20-х чисел, когда днем в среднем будет до +15. Такой апрель синоптики считают благоприятным. Однако относительно сухая погода может спровоцировать лесные пожары.

«С наступлением тепла дачники поедут на свои участки собирать листву и наводить порядок. В апреле ожидаются сильные ветры, поэтому от сжигания травы лучше отказаться», — советуют в региональном МЧС

Напомним, штраф за это нарушение составляет 400 тыс. рублей для юридических лиц и 4 тыс. рублей для обычных граждан. Если в крае введут особый противопожарный режим, то штраф увеличат вдвое.