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Теплый апрель в Красноярском крае может спровоцировать лесные пожары
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Теплый апрель в Красноярском крае может спровоцировать лесные пожары 

АиФ Красноярск 45 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Апрель в этом году порадует жителей Красноярского края теплой погодой.
По данным синоптиков, в этом месяце ожидается две волны потепления. Первое потепление придет уже на этой неделе с 5 апреля, а вот по-настоящему весенняя погода ожидается только после 20-х чисел, когда днем в среднем будет до +15. Такой апрель синоптики считают благоприятным. Однако относительно сухая погода может спровоцировать лесные пожары.
«С наступлением тепла дачники поедут на свои участки собирать листву и наводить порядок. В апреле ожидаются сильные ветры, поэтому от сжигания травы лучше отказаться», — советуют в региональном МЧС.
Напомним, штраф за это нарушение составляет 400 тыс. рублей для юридических лиц и 4 тыс. рублей для обычных граждан. Если в крае введут особый противопожарный режим, то штраф увеличат вдвое.
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