Лед на большинстве зауральских рек уже покрылся водой

Зауральские реки все еще покрыты льдом, однако на большинстве из них уже есть наледная вода. Исключения составляют лишь река Тобол в районе наблюдательного пункта в селе Звериноголовское и река Миасс у Каргаполья.

— За прошедшие сутки уровень воды на реках повысился на 1–11 см, не изменился на реке Уй. Понижение наблюдалось на реках Тобол ( Курган ) и Исеть ( Шадринск ). В последующие два–три дня ожидается постепенный рост уровня воды, на малых реках — течение воды поверх льда, — сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам Гидрометцентра, при обычных погодных условиях в оставшиеся весенние дни половодье на большинстве зауральских рек высоким не будет. Самые высокие уровни воды на реках окажутся в районе средних многолетних значений, в большинстве же случаев они будут на 0,3–1, а то и на полтора метра ниже нормы.

Однако неблагоприятные явления, которые могут привести к подтоплению территорий, не исключаются. Так, до начала снеготаяния на участках рек с большой толщиной льда или с наледями возможен выход воды на лед и в пониженные места поймы. В случае дружной весны, выпадения дождей на территориях с промерзшей почвой и большой толщиной льда талая вода также может пойти поверх льда и подтопить пойменные участки. Кроме того, в таком случае возможны заторы и резкие подъемы уровней воды. Также если выпадет большое количество осадков, на небольшое половодье могут наложиться сильные паводки, и тогда подтопленными окажутся участки автодорог, мостов и жилых домов, расположенных в низине.