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В Петербурге март стал рекордно снежным
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В Петербурге март стал рекордно снежным 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге в марте выпало снега в 10 раз больше, чем в прошлом году, пишет «Петербургский дневник».
По наблюдениям специалистов, в марте на город выпало больше 30 сантиметров осадков. Коммунальные службы вывезли с улиц более 400 тысяч кубометров снега. В прошлом году выпало лишь 13 см снега.
Вообще, с начала зимнего сезона высота выпавшего в Санкт-Петербурге снега составила около 2 метров. Всего коммунальщики вывезли из города 2,5 миллиона кубометров осадков.
Дорожные предприятия организовали за месяц более 34 тысяч ночных и дневных смен техники и более 40 тысяч смен дворников. Сейчас город убирают почти 600 единиц техники и около 1100 «ручников».
К слову, дежурная служба профильного комитета круглосуточно принимает звонки горожан по телефону 314-60-13. Также работает «зимняя» горячая линия — 576-14-83.
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