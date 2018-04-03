Ещё
«Эй, гражданин, ты туда не ходи»: в Уфе начался сезон опасных сосулек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Эй, гражданин, ты туда не ходи»: в Уфе начался сезон опасных сосулек 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Прошедший март стал для Уфы, как это ни парадоксально, самым снежным месяцем: столько осадков не выпало, пожалуй, за все три зимних месяца. Будто природа торопилась наверстать упущенное за «еврозиму». Потому к апрелю снега навалило столько, что проблемой стали не только заваленные подтаявшей массой тротуары, но и крыши. Того и гляди сверху на голову рухнет или отяжелевший с оттепелью снежный ком, или просвистит в опасной близости коварная остроконечная сосулька. С потеплением коммунальщики переквалифицировались в настоящих верхолазов.
Плюсовая температура готовит все больше опасностей для прохожих.
Сегодня в городе работает около десяти автовышек.
Исторические здания украшены опасным природным декором.
Если попасть под эту крышу в период активного таяния снега, больницы явно не избежать.
Некоторым управляющим организациям нет дела даже до снежных наростов
На многих домах сегодня можно заметить работников, сбивающих ледяную «лепнину».
По данным мэрии Уфы, на очистку городских кровель привлекли более 300 жилищников.
Апрель в этом году стал пиком появления причудливых городских сталактитов.
Другая проблема, что сброшенный с крыши снег никто не торопится убирать с тротуаров.
Некоторые дома выглядят так, будто мимо них прошествовала армия Белых ходоков из «Игры престолов».
ufa1.ru: последние новости
Шквалы, ураган и град: Башкирию ждут природные катаклизмы «Снег, переходящий в дождь»: в Башкирию придет потепление Уфу от снега чистят две тысячи дворников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность407
НАТО отказала в визах российским дипломатам130
Киевский прокурор появился на телевидении голым120
Сложный тест про изделие №211
Стало известно о тайном счете Скрипалей111
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение