«Эй, гражданин, ты туда не ходи»: в Уфе начался сезон опасных сосулек

Прошедший март стал для Уфы , как это ни парадоксально, самым снежным месяцем: столько осадков не выпало, пожалуй, за все три зимних месяца. Будто природа торопилась наверстать упущенное за «еврозиму». Потому к апрелю снега навалило столько, что проблемой стали не только заваленные подтаявшей массой тротуары, но и крыши. Того и гляди сверху на голову рухнет или отяжелевший с оттепелью снежный ком, или просвистит в опасной близости коварная остроконечная сосулька. С потеплением коммунальщики переквалифицировались в настоящих верхолазов.

Плюсовая температура готовит все больше опасностей для прохожих.

Сегодня в городе работает около десяти автовышек.

Исторические здания украшены опасным природным декором.

Если попасть под эту крышу в период активного таяния снега, больницы явно не избежать.

Некоторым управляющим организациям нет дела даже до снежных наростов

На многих домах сегодня можно заметить работников, сбивающих ледяную «лепнину».

По данным мэрии Уфы, на очистку городских кровель привлекли более 300 жилищников.

Апрель в этом году стал пиком появления причудливых городских сталактитов.

Другая проблема, что сброшенный с крыши снег никто не торопится убирать с тротуаров.

Некоторые дома выглядят так, будто мимо них прошествовала армия Белых ходоков из «Игры престолов».