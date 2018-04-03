Вода начала уходить: в Республике Алтай паводковая ситуация стабилизировалась 

По мнению специалистов в Республике Алтай благодаря снижению среднесуточной температуры воздуха, уровень воды в реках начал падать. Между тем в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности: «В ближайшие несколько дней сохранятся низкие температуры, в связи с этим ситуация не будет осложняться. После этого произойдет повышение температур и ситуация осложнится в двух районах — Турочакском и Чойском», — подчеркнул замначальника главного управления МЧС РФ по региону Евгений Болтунов.
На сегодняшний день в Республике Алтай не зафиксировано подтопленных жилых домов. Между тем из-за поврежденного водой участка дороги, ограничено движение на участке трассы «Анос — Верх-Анос». Дорожники там продолжают вести аварийно-востановительные работы.