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Вода начала уходить: в Республике Алтай паводковая ситуация стабилизировалась
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Вода начала уходить: в Республике Алтай паводковая ситуация стабилизировалась 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По мнению специалистов в Республике Алтай благодаря снижению среднесуточной температуры воздуха, уровень воды в реках начал падать. Между тем в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности: «В ближайшие несколько дней сохранятся низкие температуры, в связи с этим ситуация не будет осложняться. После этого произойдет повышение температур и ситуация осложнится в двух районах — Турочакском и Чойском», — подчеркнул замначальника главного управления МЧС РФ по региону Евгений Болтунов.
На сегодняшний день в Республике Алтай не зафиксировано подтопленных жилых домов. Между тем из-за поврежденного водой участка дороги, ограничено движение на участке трассы «Анос — Верх-Анос». Дорожники там продолжают вести аварийно-востановительные работы.
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