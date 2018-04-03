Первые комары и первоцветы появились в Москве

В московских парках и лесах появились комары и первоцветы. Об этом в среду сообщило ИА Nation News со ссылкой на «Мосприроду».

Специалисты отметили, что снег начал быстро таять. Например, в Битцевском лесу он осел примерно на 25 сантиметров, а у стволов деревьев полностью растаял. Кроме того, были замечены первые комары.

Задержавшаяся холодная погода сказалась на сроках пробуждения первоцветов. Например,

мать-и-мачеха, которая обычно появляется в конце марта, начала прорастать только сейчас.

По словам специалистов, дикие животные чувствуют себя хорошо и не спешат сменить зимний мех на летний.

Во вторник эксперты центра «Фобос» назвали март 2018 одним из самых холодных за последние пять лет. Средняя температура воздуха в столице была ниже климатической нормы почти на три градуса. Он стал третьим самым холодным мартом в XXI веке. Его опережают марты 2013 и 2005 годов, среднемесячная температура воздуха которых составляла -6,6 и -6 градусов соответственно.