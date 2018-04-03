Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды 

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля утром и днем местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, снег, поземки. На дорогах области снежный накат, гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
Напоминаем о необходимости
соблюдения требований безопасности при получении неблагоприятного
прогноза. Водителям автотранспорта не следует развивать скорость
большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте
дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных
переходах.
Предупреждение о лавинной опасности должно стать основанием для отмены походов с маршрутами, пролегающими в горной местности.
Если возникает угроза вашей
жизни либо вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону
пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.