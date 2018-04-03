Саратовцы испытают дискомфорт из-за капризов весны

Весенняя погода продолжает радовать жителей областного центра сюрпризами, причем, — не всегда приятными.

Апрельская оттепель грозит снова обернуться снегопадом с дождем. Не очень утешительные прогнозы дают 3 апреля саратовские синоптики. Информация об этом была опубликована пресс-службой городской мэрии.

Так, в самое ближайшее время в Саратове будет облачно. Такие перепады в настроении начавшейся весны принесут головную боль метеозависимым людям.

Головной боли водителям добавят утренние туманы, которые вероятны утром 4 апреля. Из приятного — ночью столбик термометра уже не опустится ниже нулевой отметки, сохранив положительное значение.