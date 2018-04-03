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Саратовцы испытают дискомфорт из-за капризов весны
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Саратовцы испытают дискомфорт из-за капризов весны 

Новости Саратова 47 минут назад
Фото: Новости Саратова
Весенняя погода продолжает радовать жителей областного центра сюрпризами, причем, — не всегда приятными.
Апрельская оттепель грозит снова обернуться снегопадом с дождем. Не очень утешительные прогнозы дают 3 апреля саратовские синоптики. Информация об этом была опубликована пресс-службой городской мэрии.
Так, в самое ближайшее время в Саратове будет облачно. Такие перепады в настроении начавшейся весны принесут головную боль метеозависимым людям.
Головной боли водителям добавят утренние туманы, которые вероятны утром 4 апреля. Из приятного — ночью столбик термометра уже не опустится ниже нулевой отметки, сохранив положительное значение.
Снежная каша на дорогах может осложнить работу общественного транспорта и привести к увеличению случаев ДТП. Спасатели и сотрудники ГИБДД убедительно просят участников дорожного движения соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
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