Саратовцы испытают дискомфорт из-за капризов весны 

Весенняя погода продолжает радовать жителей областного центра сюрпризами, причем, — не всегда приятными.
Апрельская оттепель грозит снова обернуться снегопадом с дождем. Не очень утешительные прогнозы дают 3 апреля саратовские синоптики. Информация об этом была опубликована пресс-службой городской мэрии.
Так, в самое ближайшее время в Саратове будет облачно. Такие перепады в настроении начавшейся весны принесут головную боль метеозависимым людям.
Головной боли водителям добавят утренние туманы, которые вероятны утром 4 апреля. Из приятного — ночью столбик термометра уже не опустится ниже нулевой отметки, сохранив положительное значение.
Снежная каша на дорогах может осложнить работу общественного транспорта и привести к увеличению случаев ДТП. Спасатели и сотрудники ГИБДД убедительно просят участников дорожного движения соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.