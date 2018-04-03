Метеорологи не прогнозируют сильного паводка уровня 2016 года в Тюменской области

ТЮМЕНЬ , 3 апреля. / ТАСС /. Тюменские метеорологи не прогнозируют сильного паводка уровня 2016 года на территории региона из-за низких запасов воды в снежных покровах рек. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тюменской области

"По информации Тюменского гидрометеоцентра, в бассейне реки Тобол запасы воды в снежном покрове значительно меньше прошлогодних показателей, глубина промерзания почвы близка к норме, толщина льда на 10 см меньше прошлогодних значений. В бассейне реки Вагай запасы воды в снежном покрове также меньше средних многолетних значении. Запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Ишим на 60 мм меньше прошлогодних, уровень воды в реке Ишим по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ниже на 9-28 см", — сообщили в пресс-службе.

По данным метеорологов, превышение показателей прошлого года возможно при стремительном таянии снега, но паводка уровня 2016 года не прогнозируется.

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько, 4 апреля в Ярковском районе вскроют первую ледовую переправу. «Сотрудники МЧС совместно с подрядной организацией ликвидируют первую ледовую переправу в Ярковском районе. Распил льда произведут по всей длине переправы, у берега поставят запрещающие знаки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области направит около 265 млн рублей на подготовку к весеннему половодью в 2018 году. Специалисты обследуют 48 гидротехнических сооружений (ГТС) и три дополнительных защитных сооружения, оборудованных во время паводка 2017 года в зонах возможного подтопления. Также предотвращения паводка запланировано строительство и укрепление дамб.

В апреле 2016 года город Ишим в Тюменской области с населением более 65 тыс. человек пережил сильнейший за последние 40 лет паводок — уровень воды в реке Карасули достигал отметки в 868 см. Весной 2017 года паводок повторился, были затоплены территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в некоторых из них ввели режим ЧС.