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Резкое потепление грозит Красноярску второй волной паводков
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Резкое потепление грозит Красноярску второй волной паводков 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярск идет аномальное потепление. В связи с этим городу угрожает вторая волна паводков. По данным регионального МЧС, с 5 по 9 апреля воздух днём будет прогреваться до +8, +15 градусов. Жителей края спасатели призвали не расслабляться.
«Снегозапасы довольно большие. В южной группе районов — до 150% воды в снеге, в центральной — до 120%. А вот в северных они достигают — 250-300%. Жителям частных домов больше внимания нужно уделить уборке снега на своих участках и прочистке канав для стока воды, чтобы избежать опасности подтопления склоновыми стоками», — пояснил заместитель начальника управления Валерий Терешков.
Кстати, в апреле начнут вскрываться малые реки. Больше всего беспокойства у сотрудников МЧС вызывают Кан и Чулым. Перед вскрытием рек лед на них постараются ослабить.
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