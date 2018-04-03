Резкое потепление грозит Красноярску второй волной паводков

Красноярск идет аномальное потепление. В связи с этим городу угрожает вторая волна паводков. По данным регионального МЧС, с 5 по 9 апреля воздух днём будет прогреваться до +8, +15 градусов. Жителей края спасатели призвали не расслабляться.

«Снегозапасы довольно большие. В южной группе районов — до 150% воды в снеге, в центральной — до 120%. А вот в северных они достигают — 250-300%. Жителям частных домов больше внимания нужно уделить уборке снега на своих участках и прочистке канав для стока воды, чтобы избежать опасности подтопления склоновыми стоками», — пояснил заместитель начальника управления Валерий Терешков.