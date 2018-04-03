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Любуемся фотографиями первых в этом году подснежников, распустившихся в пригороде Тюмени
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Любуемся фотографиями первых в этом году подснежников, распустившихся в пригороде Тюмени 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Хотя погода не очень-то спешит побаловать тюменцев, первые весенние цветы уже начинают распускаться. Всего в 15 километрах от черты города можно обнаружить подснежники, которым ветра и холода — нипочём.
Так выглядят ещё закрытые бутоны. Не переживайте, цветам не холодно
— С учётом того, что ещё не установилась плюсовая температура, удивительно, что эти цветы уже распустились. Если же смотреть по календарю, то всё вовремя. Тем более дикорастущие растения отлично умеют подстраиваться под погодно-климатические условия в той или иной местности. Раскрылись бутоны — значит, пора. В этом конкретном случае можно предположить, что неподалёку проходит теплотрасса, что помогло быстрее отогреть грунт, — рассказали на кафедре ботаники ТюмГУ.
Бутоны распускаются медленно. Срывать первоцветы не стоит: мгновенно завянут. Лучше любуйтесь весенней красотой со стороны
Также среди растений, которые зацветают по весне в числе первых — прострел, медуница, а чуть позже — и мать-и-мачеха. Ярко-жёлтые одуванчики украсят улицы Тюмени уже после того, как установится настоящее тепло и среднесуточная температура воздуха составит больше 10 градусов со знаком плюс.
Форма бутонов, как и их оттенок, может быть разной. Специалисты утверждают, что это нормально
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