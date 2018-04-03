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Светофоры на Московском — Кирова отключились из-за попадания снега в колодец
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Светофоры на Московском — Кирова отключились из-за попадания снега в колодец 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре на Московском шоссе произошла еще одна аварийная ситуация. На кольце на пересечении с проспектом Кирова уже второй день не работают светофоры.
Работники подрядной организации, которая монтировала автоматическую систему управления дорожным движением на дороге, в том числе светофоры, объяснили причину происшествия.
— На кольце Московского шоссе — Кирова была проломлена крышка колодца. В него попал снег. Поэтому произошло отключение светофорного объекта. Ведем восстановительные работы. По мере готовности отчитаемся, — сообщили представители компании «СтродСервис».
Из-за попадания снега в колодец произошло замыкание сети
Аналогичные проблемы наблюдаются и на 19-м километре Московского шоссе.
— Объект не работает уже сутки. За такое отношение к безопасности дорожного движение подрядчика ждет ответственность в соответствии с условиями договора, — рассказали в агентстве по содержанию дорог Самарской области.
Это уже второе подобное происшествие на Московском шоссе за последние дни. 1 апреля в районе торгового центра «Московский» из-за ветра несколько светофоров развернуло на 180 градусов. В результате на дороге сложилась аварийная обстановка. Сотрудники подрядной организации вернули светофоры на место.
Но происшествие стало поводом для разбирательства в правительстве Самарской области. Врио губернатора Дмитрий Азаров отчитал главу регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина.
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