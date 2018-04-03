Светофоры на Московском — Кирова отключились из-за попадания снега в колодец

Самаре на Московском шоссе произошла еще одна аварийная ситуация. На кольце на пересечении с проспектом Кирова уже второй день не работают светофоры.

Работники подрядной организации, которая монтировала автоматическую систему управления дорожным движением на дороге, в том числе светофоры, объяснили причину происшествия.

— На кольце Московского шоссе — Кирова была проломлена крышка колодца. В него попал снег. Поэтому произошло отключение светофорного объекта. Ведем восстановительные работы. По мере готовности отчитаемся, — сообщили представители компании «СтродСервис».

Из-за попадания снега в колодец произошло замыкание сети

Аналогичные проблемы наблюдаются и на 19-м километре Московского шоссе.

— Объект не работает уже сутки. За такое отношение к безопасности дорожного движение подрядчика ждет ответственность в соответствии с условиями договора, — рассказали в агентстве по содержанию дорог Самарской области

Это уже второе подобное происшествие на Московском шоссе за последние дни. 1 апреля в районе торгового центра «Московский» из-за ветра несколько светофоров развернуло на 180 градусов. В результате на дороге сложилась аварийная обстановка. Сотрудники подрядной организации вернули светофоры на место.