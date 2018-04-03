Столичные дороги в конце недели промоют шампунем впервые после зимы

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя столичного ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.

«Так как установились положительные температуры, в конце текущей недели столичные дороги будут впервые в сезоне промыты специальным моющим средством. Всего в течении апреля улицы будут промыты четыре раза, затем — ежемесячно», — сказал он.