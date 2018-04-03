Ещё
Улицы Москвы в апреле четырежды помоют с шампунем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицы Москвы в апреле четырежды помоют с шампунем 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: Новые Округа
МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Улицы Москвы в апреле четыре раза помоют с шампунем, рассказал журналистам во вторник заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.
"С установления положительных температур до +5 и днем и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством. В апреле четыре раза и потом ежемесячно", — сказал он.
Замруководителя пояснил, что за зиму на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и других продуктов использования автомобилей, которую невозможно смыть простой водой. Для того, чтобы эту химическую пленку смыть, используется специальное моющее средство.
Кроме того, сейчас работники «Автомобильных дорог» отмывают от грязи дорожные знаки и металлические конструкции, находящиеся выше проезжей части, добавил Соколов.
РИА Недвижимость: последние новости
Курорт "Горный воздух" на Сахалине с 1 января посетили 68 тыс туристов Около 5,5 тыс единиц техники будут работать летом на дорогах Москвы Риелтор из Волгограда подозревается в мошенничестве с жильем на 50 млн руб
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность214
Стало известно о тайном счете Скрипалей102
Киевский прокурор появился на телевидении голым79
Семью Нетребко выгнали из театра41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя145
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение