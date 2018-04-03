Улицы Москвы в апреле четырежды помоют с шампунем

МОСКВА , 3 апр — РИА Недвижимость. Улицы Москвы в апреле четыре раза помоют с шампунем, рассказал журналистам во вторник заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов

"С установления положительных температур до +5 и днем и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством. В апреле четыре раза и потом ежемесячно", — сказал он.

Замруководителя пояснил, что за зиму на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и других продуктов использования автомобилей, которую невозможно смыть простой водой. Для того, чтобы эту химическую пленку смыть, используется специальное моющее средство.

Кроме того, сейчас работники «Автомобильных дорог» отмывают от грязи дорожные знаки и металлические конструкции, находящиеся выше проезжей части, добавил Соколов.