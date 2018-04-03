Синоптики рассказали, когда в Карелию придет тепло

Специалисты считают, что весна в республике отстает на 2-3 недели.

Ждать настоящего тепла в Карелии можно во второй половине апреля. Об этом рассказала заместитель начальника Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Ишкина на сегодняшнем заседании Комиссии правительства РК по предупреждению и ликвидации ЧС.

По словам синоптика, в марте этого года температурный фон был существенно ниже нормы. По состоянию на 31 марта по всей республике сохранялся устойчивый снежный покров средней высотой 60 сантиметров. В Муезерском районе снежный покров достигал 110 сантиметров. В целом из-за холодного марта весна в республике задерживается на две-три недели.

По прогнозу синоптиков апрель, в отличие от марта, будет теплее обычного на один-полтора градуса. Первая декада месяца пройдет, однако, под влиянием циклонов. Ожидаются существенные осадки. А вот во второй половине месяца начнется сухой период. Температура воздуха начнет повышаться. В ночные часы произойдет устойчивый переход к плюсовым температурам, а днем воздух будет прогреваться до 7-12 градусов.

Май, скорее всего, будет дождливым. Синоптики прогнозируют большое количество осадков — около 125% от нормы. Жаркого лета синоптики тоже советуют не ждать. По предварительным прогнозам, температура воздуха не будет выходить за раКВи нормальных значений. Август, однако, ожидается чуть более холодным, чем обычно. В среднем на градус-полтора.