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В апреле московские улицы четырежды помоют с шампунем
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В апреле московские улицы четырежды помоют с шампунем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
В апреле московские улицы четыре раза помоют с шампунем, передает РИА «Новости».
"С установления положительных температур до +5 и днем и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством. В апреле четыре раза и потом ежемесячно", — рассказал замглавы ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.
По его словам, зимой на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и иных продуктов использования автомобилей, которую нельзя удалить простой водой, поэтому необходимо использовать специальное моющее средство.
Ранее стало известно время работы наземного транспорта в пасхальную ночь.
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