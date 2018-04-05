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Душ с шампунем. Как дороги нужно приводить в порядок после зимы
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Душ с шампунем. Как дороги нужно приводить в порядок после зимы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва принялась за масштабную весеннюю уборку. Работникам коммунальных служб предстоит очистить столицу от пыли и мусора, накопившихся за зиму. Все улицы, дворы и парки приведут в порядок в ходе месячника по благоустройству городских территорий и массовых субботников. Начинают с дорог, и РИА Новости разбирается, почему их моют с шампунем и поливают даже в дождь.
Зачем намыливать дороги
Московские улицы, в том числе во дворах, отмоют после зимы с «шампунем» — особым моющим средством для дорожного покрытия.
"Специальный концентрированный дорожный шампунь используется на всех объектах дорожного хозяйства столицы, в том числе на плиточных поверхностях пешеходных зон и тротуаров", — рассказали РИА Новости в ГБУ «Автомобильные дороги».
Сотрудник коммунальных служб моет тротуар шампунем в Москве
Этот шампунь эффективно устраняет грязь и остатки нефтепродуктов, которые за зиму проникли в каждую пору покрытия и успели превратиться в стойкую пленку. На сцепление резины с дорогой моющее средство не влияет. Чтобы исключить гололед, его применяют только после того, как стабильно устанавливается плюсовая температура воздуха.
"Моющее средство проходит все проверки, у него есть сертификаты качества. Его состав абсолютно безвреден для окружающей среды", — уверяют в «Автомобильных дорогах».
В апреле московским улицам устроят четыре душа с шампунем, за весь теплый сезон — восемь раз. Тротуары намылят шесть-семь раз в апреле, а до наступления холодов — порядка 60 раз.
Когда начинается ремонт
После того как с дорог удалена грязевая пленка, дорожники берутся за другие работы: ремонтируют и красят урны и малые архитектурные формы, отмывают от пыли и копоти шумопоглощающие стенки, моют и красят дорожные знаки и указатели.
"Кроме того, в нормативное состояние приводятся различные виды ограждений, остановки общественного транспорта, опоры освещения и контактные сети", — добавляют в организации.
В апреле также чистят и поверяют спецтехнику, меняя оборудование с зимнего на летнее (например, машины, распределяющие противогололедные материалы, превращаются в «поливалки»).
Когда потеплеет окончательно — обычно в середине апреля, — специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступают к полноценному текущему и капитальному дорожному ремонту.
Зачем «поливалки» работают в дождь
Отмыв и отремонтировав после зимы все улицы, дорожные службы поддерживают их в чистоте. Согласно регламенту, днем проходит патрульная мойка, а в жару, при температуре выше 25 градусов, начинается регулярный полив проезжей части. Это охлаждает дорожную поверхность, которой под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке грозит деформация. Холодный душ улицы принимают каждые два часа.
Колонна поливальных машин на Садовом кольце в Москве
Дороги поливают и в дождь. Вопрос, зачем это делать, — один из самых популярных.
"При дожде в ряде случаев асфальтовое покрытие более интенсивно загрязняется грунтом, смываемым с самосвалов, которые перевозят породу с нарушениями установленных правил, с колес легковых машин, чьи владельцы паркуются на газонах, и с самих газонов, если уровень грунта там выше бортового камня", — объяснили в ГБУ «Автомобильные дороги».
Если грунт сразу не замыть и не убрать, он впитается глубоко в асфальт и высохнет. Такой налет отчистить намного сложнее.
Месячник по уборке и благоустройству городских территорий начался в Москве 1 апреля.
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