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Дороги Москвы промоют шампунем впервые после зимы
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Дороги Москвы промоют шампунем впервые после зимы 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В конце недели столичные дороги промоют шампунем впервые после зимы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрея Соколова.
"Так как установились положительные температуры, в конце текущей недели столичные дороги будут впервые в сезоне промыты специальным моющим средством. Всего в течение апреля улицы будут промыты четыре раза, затем — ежемесячно", — сказал Соколов.
По его словам, всего в летний период в уборке дорог задействуют 3,7 тысячи единиц техники. При этом ремонтные работы будут осуществлять около двух тысяч единиц.
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