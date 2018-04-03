Дороги Москвы промоют шампунем впервые после зимы

В конце недели столичные дороги промоют шампунем впервые после зимы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрея Соколова.

"Так как установились положительные температуры, в конце текущей недели столичные дороги будут впервые в сезоне промыты специальным моющим средством. Всего в течение апреля улицы будут промыты четыре раза, затем — ежемесячно", — сказал Соколов.

По его словам, всего в летний период в уборке дорог задействуют 3,7 тысячи единиц техники. При этом ремонтные работы будут осуществлять около двух тысяч единиц.