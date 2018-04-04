Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор мусора в 2019 году

Система раздельного сбора отходов появится во всех муниципалитетах Подмосковья в следующем году, сообщил в среду министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган «Четко выработали систему и в этом году ее внедряем по всем муниципальным образованиям. Задача, которую перед нами поставил губернатор, с 1 января 2019 года чтобы во всех 100% городах Московской области был раздельный сбор отходов», — сказал Коган в эфире радиостанции «Серебряный дождь» Он отметил, что более 90% жителей Подмосковья поддерживают раздельный сбор мусора. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость максимально оперативного формирования законодательной базы, регламентирующей внедрение системы раздельного сбора мусора в Подмосковье.