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Смеси покрепче: как производят литой асфальт
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Смеси покрепче: как производят литой асфальт 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Литой асфальтобетон был изобретен еще в царской России, в 1920-е он еще применялся, а затем, перед Великой Отечественной войной, технология почему-то была утрачена. По крайней мере, в Советском Союзе о ней забыли. Уже в 1970-е технология вернулась к нам. Жидкий асфальт — вот чем в России ремонтируют дороги зимой. Горячая, до 210 градусов Цельсия смесь может использоваться при минусовых температурах и даже в дождь. Когда устанавливается стабильная теплая погода, такие «заплатки» обязательно убирают, и дорогу ремонтируют обычным асфальтом.
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