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Берегите головы. Завтра на Ямале ожидается резкое потепление
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Берегите головы. Завтра на Ямале ожидается резкое потепление 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завтра, 4 апреля, практически повсеместно в округе ожидается резкий скачок температуры вверх. Так, в Салехарде, Приуральском районе, Лабытнанги и Харпе будет около нуля. В Надыме и Новом Уренгое ожидается плюсовая температура — до плюс двух градусов.
В Ямальском и Тазовском районах, где сейчас холоднее всего, завтра воздух прогреется до минус трех-шести градусов. В Ноябрьске, Губкинском и Муравленко ожидается плюс три-четыре градуса.
Специалисты предупреждают: долгожданное тепло может принести проблемы. Рекомендуется проявлять внимательность и осторожность на дорогах, где может образоваться гололед. Возможен также сход снега с крыш — не стоит ходить рядом с высотными зданиями, оставлять около них коляски и парковать автомобили. Кроме того, не исключено ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
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