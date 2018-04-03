Берегите головы. Завтра на Ямале ожидается резкое потепление

Завтра, 4 апреля, практически повсеместно в округе ожидается резкий скачок температуры вверх. Так, в Салехарде , Приуральском районе, Лабытнанги Харпе будет около нуля. В Надыме и Новом Уренгое ожидается плюсовая температура — до плюс двух градусов.

В Ямальском и Тазовском районах, где сейчас холоднее всего, завтра воздух прогреется до минус трех-шести градусов. В Ноябрьске, Губкинском и Муравленко ожидается плюс три-четыре градуса.

Специалисты предупреждают: долгожданное тепло может принести проблемы. Рекомендуется проявлять внимательность и осторожность на дорогах, где может образоваться гололед. Возможен также сход снега с крыш — не стоит ходить рядом с высотными зданиями, оставлять около них коляски и парковать автомобили. Кроме того, не исключено ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.