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На правом берегу Кемерова начался ямочный ремонт дорог
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На правом берегу Кемерова начался ямочный ремонт дорог 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В областном центре начался ямочный ремонт дорог.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, за ночную смену рабочие отремонтировали почти 500 кв. м. дорожного полотна. Ямочный ремнот провели на улицах 2-ой Камышинской, Таврической, Дорожной, Рекордной, Инициативной, Металлистов, Толстикова, Терешковой, Сибиряков-Гвардейцев, Ногинской, Авроры, Милицейском проезде, проспекте Химиков, перекрёстках улицы Сибиряков-Гвардейцев и проспекта Кузнецкого, улицы Нахимова и проспекта Шахтёров.
Для восстановления верхнего слоя асфальтного покрытия используют литую асфальтобетонную смесь температурой 220 градусов Цельсия. Работы можно вести в сырую погоду и при пониженных температурах воздуха. При этом автомобильное движение не перекрывается, для оповещения водителей используются специальные знаки.
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