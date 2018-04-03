Весны не будет: снег в Новосибирске пошёл белой стеной

Днём 3 апреля в Новосибирск вернулась зима — по городу прошлась плотная пелена снега.

Снегопад начался около 13 часов дня.

Для тех, кто ещё не посмотрел в окно НГС публикует фото того, как сегодня выглядит город.