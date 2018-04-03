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Весны не будет: снег в Новосибирске пошёл белой стеной
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Весны не будет: снег в Новосибирске пошёл белой стеной
ngs.ru
2 часа назад
Фото:
ngs.ru
Комментарии
Днём 3 апреля в
Новосибирск
вернулась зима — по городу прошлась плотная пелена снега.
Снегопад начался около 13 часов дня.
Для тех, кто ещё не посмотрел в окно НГС публикует фото того, как сегодня выглядит город.
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