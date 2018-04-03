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В Челябинске вновь объявлен режим «черного неба»
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В Челябинске вновь объявлен режим «черного неба» 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинской области установились метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Об этом пишет региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени в Челябинске», — сообщается на сайте ведомства.
Отдельным предприятиям на территории Южного Урала направлены предупреждения.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске наблюдаются более ста дней в году. Из-за безветрия вредные примеси в воздухе не рассеиваются, город окутывает смог. По словам собеседника «ФедералПресс», климатолога Александра Кубышена, существенного сокращения случаев НМУ на Южном Урале стоит ожидать к 2037 году.
А пока режим «черного неба» в регионе сохранится до семи вечера.
Фото: ru.wikipedia.org
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