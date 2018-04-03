В Челябинске вновь объявлен режим «черного неба»

Челябинской области установились метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Об этом пишет региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени в Челябинске », — сообщается на сайте ведомства.

Отдельным предприятиям на территории Южного Урала направлены предупреждения.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия в Челябинске наблюдаются более ста дней в году. Из-за безветрия вредные примеси в воздухе не рассеиваются, город окутывает смог. По словам собеседника «ФедералПресс», климатолога Александра Кубышена, существенного сокращения случаев НМУ на Южном Урале стоит ожидать к 2037 году.

А пока режим «черного неба» в регионе сохранится до семи вечера.

Фото: ru.wikipedia.org