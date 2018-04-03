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Март-2018 оказался самым «мокрым» в Воронеже за последние 100 лет
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Март-2018 оказался самым «мокрым» в Воронеже за последние 100 лет 

Вести Воронеж 48 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Первый месяц весны установил рекорд по осадкам. Март-2018 оказался самым влажным в Воронеже за всю столетнюю историю метеонаблюдений. За первый месяц весны в городе выпало 85 мм осадков, что на 250% больше нормы, равной 33м. В марте шёл преимущественно снег, только в последних числах месяца он дополнился дождём. Предыдущий рекорд синоптики зафиксировали в 2013 году, когда выпало 73 мм осадков. Самый сухой март в метеоистории Воронежа был в 2015 году, когда выпало всего 4 мм осадков. В марте-2018 самым тёплым днём оказалось 24 марта, когда столбики термометра поднялись до +3,8, а самым холодным — 20 марта: тогда градусники показали -19,4. За последние сто лет самый тёплый первый месяц весны был в 2002 году, когда средняя температура составила 4,2 градуса, а самый холодный — в 1942м: -10,4 градуса мороза. В 2018 году март оказался на 5 градусов холоднее нормы: средняя температура была -6 при норме в -1. Какой прогноз дали синоптики на апрель, читайте здесь. Екатерина Трещикова
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