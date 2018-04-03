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Военные окажут помощь в ликвидации последствий паводков
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Военные окажут помощь в ликвидации последствий паводков 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Министерство обороны России готово оказать помощь в ликвидации последствий паводков. Уже сформирована группировка из 30 тысяч военнослужащих и 4 с половиной тысяч единиц спецтехники, передает "ТВ Центр".
Из-за активного таяния снега сложная обстановка в Волгоградской области. В Кумылженском районе введён режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтоплений находятся более 300 приусадебных участков и 25 частных домов. Спасатели начали доставку продуктов и питьевой воды местным жителям. Развёрнуты пункты временного размещения.
В Алтайском крае ситуация временно стабилизировалась. Минусовые температуры приостановили половодье, однако в регионе по-прежнему действует режим ЧС. Сотрудники спасательных служб продолжают работать на подтопленных территориях. В ликвидации последствий задействованы более полутора тысяч человек и свыше 500 единиц техники. Ведется постоянный мониторинг.
А пока наступление весеннего половодья в Хакасии сдерживают заморозки. Однако по прогнозам синоптиков, к концу недели ожидается потепление. Все экстренные службы республики находятся в полной готовности.
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