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В Киргизии задержали главу крупнейшей энергетической компании
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В Киргизии задержали главу крупнейшей энергетической компании 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 4 апр — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал генерального директора ОАО «Электрические станции» Узака Кыдырбаев в рамках расследования крупной аварии на ТЭЦ Бишкека, из-за которой без тепла в разгар зимних холодов остались сотни тысяч жителей столицы, сообщает в среду пресс-служба ГКНБ страны.
Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы республики произошла 26 января во время аномальных морозов, когда температура опустилась на 20 градусов ниже климатической нормы. При попытке запустить дополнительные котлоагрегаты произошла еще одна авария. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только 2 февраля. Ранее ГКНБ арестовал бывшего первого заместителя генерального директора компании Бердибека Боркоева.
"В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, задержан генеральный директор ОАО «Электрические станции» Кыдырбаев У. А. ", — сообщает пресс-служба.
В настоящее время Кыдырбаев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ республики. В отношении него проводятся следственные мероприятия, отметили в спецслужбе.
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