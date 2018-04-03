Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика». В связи с празднованием Первомая первая рабочая неделя мая продлится всего два дня, россиянам предстоит работать в четверг, 3 мая, и пятницу, 4 мая.

"В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника — День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд", — сообщает Роструд

Выходные начнутся в воскресенье (29 апреля) и продлятся до среды (2 мая) включительно. Понедельник (30 апреля) станет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы (28 апреля). В свою очередь выходной в среду (2 мая) получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января, который приходился на воскресенье.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который приходится на среду, праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник, рабочие дни) и 10 и 11 мая (четверг и пятница, рабочие дни). При этом вторник (8 мая) как предпраздничный рабочий день станет короче на 1 час.