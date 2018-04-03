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Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая
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Роструд: отдохнем с 29 апреля по 2 мая и 9 мая 

Вести Экономика 38 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». В связи с празднованием Первомая первая рабочая неделя мая продлится всего два дня, россиянам предстоит работать в четверг, 3 мая, и пятницу, 4 мая.
"В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника — День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд", — сообщает Роструд.
Выходные начнутся в воскресенье (29 апреля) и продлятся до среды (2 мая) включительно. Понедельник (30 апреля) станет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы (28 апреля). В свою очередь выходной в среду (2 мая) получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января, который приходился на воскресенье.
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который приходится на среду, праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник, рабочие дни) и 10 и 11 мая (четверг и пятница, рабочие дни). При этом вторник (8 мая) как предпраздничный рабочий день станет короче на 1 час.
В связи с празднованием 12 июня Дня России, который приходится на вторник, россияне получат три выходных дня подряд — с воскресенья (10 июня) по вторник (12 июня) включительно. Понедельник (11 июня) станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.
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