В Орловской области введён режим повышенной готовности 

Режим функционирования повышенной готовности в связи с весенним половодьем вводится с 3 апреля для органов управления Орловской области.
Соответствующее распоряжение подписано в правительстве региона, сообщает пресс-служба. Оперативный штаб по контролю за паводковой обстановкой на территории Орловской области возглавил зампред правительства по безопасности Виталий Утешев.
Зампредам правительства и руководителям органов власти специальной компетенции области дано поручение обеспечить готовность формирований к ликвидации возможных ЧС и происшествий, связанных с затоплением в ходе весеннего половодья.
Организацией работы по координации действий органов управления, сил и средств ОТП РСЧС, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС займётся ГУ регионального МЧС.
На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС разместится оперативный штаб и межведомственная рабочая группа КЧС и ОПБ правительства региона и оперативные группы ЦУКС и пожарно-спасательных гарнизонов.
Региональное УМВД выставит посты для прекращения движения по затапливаемым низководным мостам и будет при необходимости охранять жилые кварталы, объекты личного и государственного имущества в зонах затопления.
Главы Орла, Ливен, Мценска, Залегощенского, Кромского, Ливенского, Мценского, Новосильского и Орловского районов должны подготовить пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления, и первоочередное жизнеобеспечение населения в них, с началом затопления обеспечить своевременное отселение населения.
Напомним, из-за резкого потепления в Орловской области началось быстрое таяние снега. Уже к концу этой недели синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов.
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