Ещё
В Орловской области введён режим повышенной готовности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орловской области введён режим повышенной готовности 

РИА 57 21 минуту назад
Фото: РИА 57
Режим функционирования повышенной готовности в связи с весенним половодьем вводится с 3 апреля для органов управления Орловской области.
Соответствующее распоряжение подписано в правительстве региона, сообщает пресс-служба. Оперативный штаб по контролю за паводковой обстановкой на территории Орловской области возглавил зампред правительства по безопасности Виталий Утешев.
Зампредам правительства и руководителям органов власти специальной компетенции области дано поручение обеспечить готовность формирований к ликвидации возможных ЧС и происшествий, связанных с затоплением в ходе весеннего половодья.
Организацией работы по координации действий органов управления, сил и средств ОТП РСЧС, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС займётся ГУ регионального МЧС.
На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС разместится оперативный штаб и межведомственная рабочая группа КЧС и ОПБ правительства региона и оперативные группы ЦУКС и пожарно-спасательных гарнизонов.
Региональное УМВД выставит посты для прекращения движения по затапливаемым низководным мостам и будет при необходимости охранять жилые кварталы, объекты личного и государственного имущества в зонах затопления.
Главы Орла, Ливен, Мценска, Залегощенского, Кромского, Ливенского, Мценского, Новосильского и Орловского районов должны подготовить пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления, и первоочередное жизнеобеспечение населения в них, с началом затопления обеспечить своевременное отселение населения.
Напомним, из-за резкого потепления в Орловской области началось быстрое таяние снега. Уже к концу этой недели синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Синоптики: весна смогла добраться до Орловщины
Сообщение В Орловской области введён режим повышенной готовности появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Дождливый апрель: на Орловщину пришла «мокрая» весна На Орловщину надвигается резкое потепление Мартовские морозы задержались на Орловщине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ92
«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну110
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев316
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России593
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»154
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение