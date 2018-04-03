В Орловской области введён режим повышенной готовности

Режим функционирования повышенной готовности в связи с весенним половодьем вводится с 3 апреля для органов управления Орловской области

Соответствующее распоряжение подписано в правительстве региона, сообщает пресс-служба. Оперативный штаб по контролю за паводковой обстановкой на территории Орловской области возглавил зампред правительства по безопасности Виталий Утешев.

Зампредам правительства и руководителям органов власти специальной компетенции области дано поручение обеспечить готовность формирований к ликвидации возможных ЧС и происшествий, связанных с затоплением в ходе весеннего половодья.

Организацией работы по координации действий органов управления, сил и средств ОТП РСЧС, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС займётся ГУ регионального МЧС

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС разместится оперативный штаб и межведомственная рабочая группа КЧС и ОПБ правительства региона и оперативные группы ЦУКС и пожарно-спасательных гарнизонов.

Региональное УМВД выставит посты для прекращения движения по затапливаемым низководным мостам и будет при необходимости охранять жилые кварталы, объекты личного и государственного имущества в зонах затопления.

Ливен, Главы Орла Мценска , Залегощенского, Кромского, Ливенского, Мценского, Новосильского и Орловского районов должны подготовить пункты временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления, и первоочередное жизнеобеспечение населения в них, с началом затопления обеспечить своевременное отселение населения.

Напомним, из-за резкого потепления в Орловской области началось быстрое таяние снега. Уже к концу этой недели синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов.

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