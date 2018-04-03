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Средний Урал вновь накроет снегопадами
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Средний Урал вновь накроет снегопадами 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Циклон снова принесет на Средний Урал осадки. В регионе ожидается дождь и мокрый снег, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщается на сайте Уралгидромета, предстоящая неделя окажется по-настоящему весенней и теплой. Тепло придет на Урал с европейского юга Росии, его принесут юго-западные ветры, начнется таяние снега. Среднесуточная температура составит +2, +4°С, а днем максимум может подняться до +5, +9°С.
Однако в конце недели — 7 и 8 апреля — на Средний Урал придет циклон, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега и дождя.
Синоптики отмечают, что последние десять дней марта оказались холоднее нормы на 2-5°С. Как и на протяжении всего месяца, его окончание также ознаменовалось большим количеством снега. Сейчас высота снежного покрова составляет от 18 до 50 см.
В связи с потеплением на Среднем Урале наступил период разрушения льда на водоемах. В ГУ МЧС по Свердловской области предупреждают, что выходить на лед становится все опаснее. Накануне спасатели патрулировали Плотинку и остановили 25 горожан, которые хотели сократить путь, пройдя по замерзшей Исети.
Эксперты провели мониторинг ледовой обстановки на городском пруду и выяснили, что ходить там становится все опаснее. «С воздуха были выявлены места промоин на городском пруду, вода на отдельных участках уже идет поверх льда, что свидетельствует об интенсивном разрушении льда и делает его опасным для передвижения», — рассказал Денис Обоскалов, старший госинспектор центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) по Свердловской области.
Напомним, до этого главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко дала прогноз, согласно которому, настоящее тепло придет в регион только в мае. Поэтому свердловчанам не получится избавиться от курток и шапок до середины апреля.
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