Средний Урал вновь накроет снегопадами

Циклон снова принесет на Средний Урал осадки. В регионе ожидается дождь и мокрый снег, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщается на сайте Уралгидромета, предстоящая неделя окажется по-настоящему весенней и теплой. Тепло придет на Урал с европейского юга Росии, его принесут юго-западные ветры, начнется таяние снега. Среднесуточная температура составит +2, +4°С, а днем максимум может подняться до +5, +9°С.

Однако в конце недели — 7 и 8 апреля — на Средний Урал придет циклон, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега и дождя.

Синоптики отмечают, что последние десять дней марта оказались холоднее нормы на 2-5°С. Как и на протяжении всего месяца, его окончание также ознаменовалось большим количеством снега. Сейчас высота снежного покрова составляет от 18 до 50 см.

В связи с потеплением на Среднем Урале наступил период разрушения льда на водоемах. В ГУ МЧС по Свердловской области предупреждают, что выходить на лед становится все опаснее. Накануне спасатели патрулировали Плотинку и остановили 25 горожан, которые хотели сократить путь, пройдя по замерзшей Исети.

Эксперты провели мониторинг ледовой обстановки на городском пруду и выяснили, что ходить там становится все опаснее. «С воздуха были выявлены места промоин на городском пруду, вода на отдельных участках уже идет поверх льда, что свидетельствует об интенсивном разрушении льда и делает его опасным для передвижения», — рассказал Денис Обоскалов, старший госинспектор центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) по Свердловской области.