Синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца

Телеканал m24 рассказал, когда в Москве может быть открыт велосезон.

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К Пасхе в Москве потеплеет до 15 градусов

В Амурской области из-за непогоды почти 34 тысячи человек остались без света

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