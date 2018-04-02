Синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца 

Росгидрометцентр рекомендует населению защищаться от солнца, сообщают «Аргументы неделi». Как напомнили синоптики, воздействие ультрафиолетового излучения в больших количествах отрицательно сказывается на состоянии глаз и кожи, а также вызывает в организме окислительный стресс, последствия которого накапливаются в течение всей жизни и вызывают различные негативные реакции.
Росгидрометцентр советует жителям страны запастись солнцезащитными очками, широкополыми шляпами и кремами от загара с SPF не менее 15. Особенно это касается Приморского края и южных регионов России.
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, что на предстоящей рабочей неделе в Москве ожидается потепление.
Телеканал m24 рассказал, когда в Москве может быть открыт велосезон.