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Синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца
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Синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца 

RT на русском 1 час назад
Росгидрометцентр рекомендует населению защищаться от солнца, сообщают «Аргументы неделi». Как напомнили синоптики, воздействие ультрафиолетового излучения в больших количествах отрицательно сказывается на состоянии глаз и кожи, а также вызывает в организме окислительный стресс, последствия которого накапливаются в течение всей жизни и вызывают различные негативные реакции.
Росгидрометцентр советует жителям страны запастись солнцезащитными очками, широкополыми шляпами и кремами от загара с SPF не менее 15. Особенно это касается Приморского края и южных регионов России.
Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, что на предстоящей рабочей неделе в Москве ожидается потепление.
Телеканал m24 рассказал, когда в Москве может быть открыт велосезон.
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