Гидрометцентр РФ уточнил, что нужно сделать приморцам сегодня в полдень

Гидрометцентр России предупредил граждан об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты для кожи и глаз, сообщает PRIMPRESS.

В прогнозе специалистов говорится о подобной опасности на 3 апреля. При этом большей части регионов ничего не грозит.

«Но жителям Приморья, Северо-Кавказского федерального округа и Нижнего Поволжья после периода дефицита ультрафиолетового облучения в близкие к полудню часы необходимо принять меры защиты», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что защитят от вредного воздействия солнечного излучения солнцезащитные очки, широкополые шляпы и крем от загара.

«В эти дни (пока еще не везде сошел снег) наиболее актуальным является первый вариант защиты», — подчеркивают синоптики.