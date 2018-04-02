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Гидрометцентр РФ уточнил, что нужно сделать приморцам сегодня в полдень
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Гидрометцентр РФ уточнил, что нужно сделать приморцам сегодня в полдень 

Primpress 34 минуты назад
Фото: Primpress
Гидрометцентр России предупредил граждан об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты для кожи и глаз, сообщает PRIMPRESS.
В прогнозе специалистов говорится о подобной опасности на 3 апреля. При этом большей части регионов ничего не грозит.
«Но жителям Приморья, Северо-Кавказского федерального округа и Нижнего Поволжья после периода дефицита ультрафиолетового облучения в близкие к полудню часы необходимо принять меры защиты», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что защитят от вредного воздействия солнечного излучения солнцезащитные очки, широкополые шляпы и крем от загара.
«В эти дни (пока еще не везде сошел снег) наиболее актуальным является первый вариант защиты», — подчеркивают синоптики.
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