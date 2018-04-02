Ещё
Госжилинспекция проконтролирует работу УК по устранению последствий снегопада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госжилинспекция проконтролирует работу УК по устранению последствий снегопада 

Волга Ньюс 58 минут назад
Для контроля со вчерашнего дня выведен полный состав инспекторов ГЖИ, идёт адресная работа с обращениями граждан, сообщает департамент информполитики в Твиттере.
По данным ГЖИ, на время проведения совещания было расчищено порядка 30% крыш.
"Уборка снега должна идти под вашим неусыпным контролем. Дворы, внутриквартальные проезды должны отрабатываться УК. Но самое пристальное внимание — очистке крыш. Важнее всего — обеспечить безопасность людей", — отметил Дмитрий Азаров.
Напомним, накануне область накрыл сильный снегопад, а днем в понедельник отмечалась плюсовая температура.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре продолжается расчистка улиц от снега МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий к вечеру вторника В регионе развернуты оперативные штабы для устранения последствий снегопада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России160
Грузия даже не смотрит в сторону России337
Предложение Трампа Путину и другие события дня57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи610
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»69
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение