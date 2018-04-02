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Приморцы получили тревожные смс-сообщения
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Приморцы получили тревожные смс-сообщения 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Приморья вновь получили тревожные смс-сообщения от МЧС России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
Скриншот смс-ки прислала одна из подписчиц блога. В сообщении от МЧС отмечается, что 3-4 апреля в северных районах края прогнозируется сильный снег, метель, ветер по долинам рек 18-24 м/с. А в южных и центральных районах края — усиление ветра до 20 м/с.
По словам метеоэксперта, автор блога, этот прогноз не имеет отношения к Приморью.
«Данную информацию не подтверждаю, не соответствует действительности», — пишет эксперт.
Вполне вероятно, что рассылка предназначалась жителям Хабаровского края, но по ошибке пошла по приморцам.
Похожая ситуация была на прошлой неделе, когда смс-ки от спасателей получили жители северных районов Приморья.
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