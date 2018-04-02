На Австралию надвигается «шторм-зомби»

К австралийскому штату Квинсенд приближается тропический шторм, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение НАСА

26 марта циклон ослабел, но затем опять «возродился», говорится в сообщении агентства. Скорость ветра в центре шторма достигает 20,8 метра в секунду и он движется на юг со скоростью 6 километров в час. Циклон находится на расстоянии 325 километров от города Таунсвилл

Прогнозируется, что циклон продолжит двигаться на юг, медленно усиливаясь. Побережья Квинсленда он не достигнет, но приблизиться достаточно близко, чтобы нанести значительный ущерб.

Снимки шторма были получены с помощью 22-полосного радиометра VIIRS, установленного на американском метеорологическом спутнике Suomi NPP.