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Во Львове готовятся к досрочному прекращению отопительного сезона
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Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Во Львове готовятся к досрочному прекращению отопительного сезона 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
«С завтрашнего дня в соответствии с прогнозами синоптиков будет наблюдаться значительное повышение температуры внешнего воздуха. В связи с потеплением могут быть многочисленные обращения от жителей о приостановке подачи отопления. Поэтому с завтрашнего дня — 3 апреля — планируем приостановить отопительный сезон», — заявил глава коммунального предприятия «Львовтеплоэнерго» Степан Пакиж.
По его словам, если температура и завтра будет подниматься, отопительный сезон могут прекратить уже на этой неделе.
В последние дни на Украине наблюдается существенное потепление. Так, в некоторых регионах температура достигает +17 градусов по Цельсию.
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