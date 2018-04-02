Во Львове готовятся к досрочному прекращению отопительного сезона

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«С завтрашнего дня в соответствии с прогнозами синоптиков будет наблюдаться значительное повышение температуры внешнего воздуха. В связи с потеплением могут быть многочисленные обращения от жителей о приостановке подачи отопления. Поэтому с завтрашнего дня — 3 апреля — планируем приостановить отопительный сезон», — заявил глава коммунального предприятия «Львовтеплоэнерго» Степан Пакиж.

По его словам, если температура и завтра будет подниматься, отопительный сезон могут прекратить уже на этой неделе.