Синоптики прогнозируют смог в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК , 2 апреля. / ТАСС /. Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, установятся в Челябинской области в понедельник и вторник, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"2-3 апреля в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим отдельным предприятиям области объявляется предупреждение", — говорится на сайте организации.

Челябинская область — крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. В период неблагоприятных метеорологических условий выбросы в атмосферу с предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).