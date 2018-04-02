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Ученые БФУ рассказали о погоде в апреле в Калининградской области
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Ученые БФУ рассказали о погоде в апреле в Калининградской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В апреле температура воздуха в Калининградской области будет колебаться от -5 до +20 градусов. Об этом рассказала главный специалист Центра развития научно-исследовательской деятельности БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дара Гаева.
Первый месяц весны, по данным эксперта, оказался холоднее нормы. Но зато осадков выпало на 50% меньше привычного. Еще большие погодные сюрпризы преподнесет апрель.
«Температуры воздуха могут колебаться от -1 до -5 С в ночное время до 20 С и выше в дневное. Ночные заморозки возможны в первую половину месяца. Из-за частой смены воздушных масс первую половину месяца погода будет теплой, однако неустойчивой: с кратковременными дождями, ливнями, резкими межсуточными колебаниями температуры воздуха», — отметила Гаева.
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