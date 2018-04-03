Март на европейской части РФ вошел в тройку самых холодных в XXI веке

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Прошедший март стал самым холодным в XXI веке в Поволжье, занял вторую позицию по этому показателю за тот же период на Урале и севере европейской части России и третью — в Центральном федеральном округе. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Гидрометцентра России во вторник.

"В течение месяца неоднократно регистрировались новые минимальные значения температуры. В Центральной России столбики термометров опускались ниже -25 градусов по Цельсию, на Урале и на севере европейской территории — ниже -30…-35 градусов по Цельсию.

"На этот раз прошедший март стал самым холодным в XXI веке в Поволжье, вторым — на Урале и севере европейской территории России и третьим — в центральном регионе", — говорится в сообщении.