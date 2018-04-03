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Март на европейской части РФ вошел в тройку самых холодных в XXI веке
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Март на европейской части РФ вошел в тройку самых холодных в XXI веке 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Прошедший март стал самым холодным в XXI веке в Поволжье, занял вторую позицию по этому показателю за тот же период на Урале и севере европейской части России и третью — в Центральном федеральном округе. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Гидрометцентра России во вторник.
"В течение месяца неоднократно регистрировались новые минимальные значения температуры. В Центральной России столбики термометров опускались ниже -25 градусов по Цельсию, на Урале и на севере европейской территории — ниже -30…-35 градусов по Цельсию.
"На этот раз прошедший март стал самым холодным в XXI веке в Поволжье, вторым — на Урале и севере европейской территории России и третьим — в центральном регионе", — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, ниже нормы температура воздуха была также на севере Сибири, в Якутии и частично на Сахалине и Курильских островах. В то же время в южных районах европейской части России, на юге Сибири и Дальнего Востока, в Чукотском автономном округе и на севере Камчатского края температуры были выше нормы.
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