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Мэрия сообщила, как проходит уборка дорог от снежного шквала
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Мэрия сообщила, как проходит уборка дорог от снежного шквала 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По словам Андрея Бекелева, с утра на проезжие части основных магистралей Петрозаводска распределено более 100 кубических метров пескосоляной смеси.
Более 20 единиц дорожной техники заняты ликвидацией последствий снежного шквала на улицах Петрозаводска, сообщет пресс-служба администрации Петрозаводска.
С обработанных противогололедным материалом проезжих частей, а также с тротуаров убираются снег и снежная шуга. Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Администрации города Андрей Бекелев, с утра на проезжие части основных магистралей Петрозаводска распределено более 100 кубических метров пескосоляной смеси.
В настоящее время ведется уборка снежной шуги, производится очистка тротуаров, посыпка песком и каменной крошкой остановочных пунктов общественного транспорта, пешеходных переходов и скользких участков тротуаров,
— сказал Андрей Бекелев.
В ближайшие сутки в Петрозаводске ожидается неустойчивая погода с неоднократными переходами температуры воздуха через нулевую отметку, возможен снегопад, чередующийся с дождем. В связи с этим, горожан, в особенности водителей, просят соблюдать особую осторожность и внимательность при движении по улицам.
По материалам: ptzgovorit.ru
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