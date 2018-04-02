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Москвичей просят не парковать машины вблизи деревьев из-за ветра
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Москвичей просят не парковать машины вблизи деревьев из-за ветра 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Московским автомобилистам рекомендуют тщательнее выбирать места для парковки и не оставлять свои машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций из-за сильного ветра, сообщили в понедельник в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
По данным синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 2 апреля в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ «АМПП» просит водителей внимательно относиться к выбору места парковки, а также соблюдать меры безопасности. Оставляйте машины в соответствии с правилами дорожного движения, избегайте парковки возле слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, деревьев. Будьте внимательны и осторожны", — говорится в сообщении пресс-службы.
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