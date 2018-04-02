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Авиакомпания «Северный ветер» начнет регулярные полеты между Москвой в Дюссельдорфом
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Авиакомпания «Северный ветер» начнет регулярные полеты между Москвой в Дюссельдорфом 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Авиакомпания «Северный ветер» назначена регулярным перевозчиком между Москвой и Дюссельдорфом (Германия), сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).
«Нотой МИД России от 28 марта 2018 г. №2613/н/3ЕД ООО «Авиакомпания „Северный ветер“ назначается российской стороной для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты на договорной линии Москва-Дюссельдорф-Москва с частотой семь рейсов в неделю», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная нота отменяет действие ранее направленных нот № 7545/н/Зед от 17 июля 2014 г. о назначении ОАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ и №3782/н/3ед от 13 апреля 2012 г. о назначении ООО »Авиакомпания «Россия» в части вышеуказанного маршрута.
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