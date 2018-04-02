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Работники красноярского зоопарка впервые показали обезьянам снег
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Работники красноярского зоопарка впервые показали обезьянам снег 

360tv.ru 57 минут назад
В красноярском зоопарке «Роев ручей» сотрудники решили впервые показать обезьянам снег. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.
Приматы в зоопарке содержатся уже больше 15 лет, но поскольку это преимущественно обитатели жарких стран, они с наступлением холодов переезжают в теплые вольеры. Содержатся они там до самого лета и снега никогда не видели. Чтобы наши приматы стали настоящими сибиряками, зоологи решили познакомить их со снегом
— работники зоопарка.
Снег собрали в пластиковые бочки и поместили в вольеры к обезьянам. Сначала приматы с опаской осматривали новые предметы, но спустя время начали нюхать и пробовать снег на вкус. Позже освоились, слепили снежки и начали кидаться ими в зоологов.
Ученые выяснили, что Homo sapiens скрещивались с Homo neanderthalensis. Из этого следует, что гены неандертальцев могут составлять от одного до четырех процентов генома современных людей, живущих на территории от Великобритании до Японии и Колумбии.
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