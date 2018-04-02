Работники красноярского зоопарка впервые показали обезьянам снег

В красноярском зоопарке «Роев ручей» сотрудники решили впервые показать обезьянам снег. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.

Приматы в зоопарке содержатся уже больше 15 лет, но поскольку это преимущественно обитатели жарких стран, они с наступлением холодов переезжают в теплые вольеры. Содержатся они там до самого лета и снега никогда не видели. Чтобы наши приматы стали настоящими сибиряками, зоологи решили познакомить их со снегом

— работники зоопарка.

Снег собрали в пластиковые бочки и поместили в вольеры к обезьянам. Сначала приматы с опаской осматривали новые предметы, но спустя время начали нюхать и пробовать снег на вкус. Позже освоились, слепили снежки и начали кидаться ими в зоологов.