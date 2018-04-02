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Власти Астраханской области втрое увеличили объем средств на борьбу с паводком
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Власти Астраханской области втрое увеличили объем средств на борьбу с паводком 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Более 29 млн рублей составит резервный фонд Астраханской области на борьбу с паводком в 2018 году, что втрое больше, чем годом ранее, сообщил в понедельник журналистам министр промышленности, транспорта и природных ресурсов региона Радик Харисов.
"По нашим прогнозам, в этом году есть 17 участков в шести муниципальных образованиях, которые попадают в зону риска. Но это зона риска под контролем. Необходимое финансирование заложено: резервный фонд по противопаводковым мероприятиям в этом году составляет 29,2 млн рублей, в прошлом году он был 9 млн [рублей]", — уточнил министр.
Он отметил, что деньги пойдут в том числе на ремонт гидротехнических сооружений. По информации министерства, за помощью из резервного фонда обратились власти шести районов. Местных жителей оповестили о возможном ЧП, закуплено необходимое количество мешков для грунта. Кроме того, создана рабочая группа, которая проконтролирует протиповадковые мероприятия до начала паводка.
По информации службы природопользования и окружающей среды региона, в Астраханской области весенний паводок прогнозируется в объеме 114 кубических километров, что чуть больше среднего: серьезных подтоплений территорий не прогнозируется. При этом, отмечают специалисты, «большая» вода должна обеспечить хороший нерест рыбы. На паводок может повлиять погода — активное таяние снега и обильные осадки как в самом регионе, так и в соседних.
В 2017 году в области прошел двойной паводок: вода сначала ушла, однако затем, из-за сильный дождей в центральных и южных регионах России, уровень в реках вновь стал расти. Подтоплений в населенных пунктах в прошлом году не наблюдалось.
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