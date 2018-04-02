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Протекающая крыша не дает сделать ремонт жителям дома в Дубне
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Протекающая крыша не дает сделать ремонт жителям дома в Дубне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жители одного из домов в Дубне уже два месяца живут с протекающей крышей. В управляющей компании решать проблему не спешат, лишь принимают временные меры. Съемочная группа канала «360» разбиралась в вопросе.
В квартирах дома в Дубне на потолке трещины, потеки и  ржаво-желтые
пятна. Местная жительница рассказывает, что потолок уже тридцать лет почти каждую весну намокает. Но такого потопа, как в этом сезоне, не было никогда.
В управляющей компании рассказывают, что осенью прошлого года проводили обследование кровли, и тогда протечек не обнаружили. О проблеме узнали только в середине февраля, когда от жителей поступило первое заявление. Но пока погодные условия не позволяют делать основательный ремонт.
Уже в этом сезоне коммунальщики пообещали заменить кровлю в месте протечки и сделать гидроизоляцию. Главные условия, необходимое для ведения этих работ — температура плюс пять градусов и отсутствие влаги. По предварительным прогнозам, чтобы снег на улице растаял полностью, потребуется около двух месяцев.
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