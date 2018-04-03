Главный воронежский синоптик: «Март побил рекорд 1912 года по осадкам»

Как рассказал «АиФ-Черноземье» глава Воронежского гидрометцентра Александр Сушков в марте выпало осадков на 274% больше нормы (31 мм — норма осадков для первого месяца весны).

«Побит рекорд по осадкам 1912 года, — рассказал главный воронежский синоптик. — Этот год вообще выдался влажным в зимний период. Да, в марте выпало много осадков, но мы забываем, что у нас Новый год был без снега. Снежный покров образовался только в середине января. Из-за этого, по состоянию на начало снеготаяния, снежный покров оказался всего лишь чуть выше обычного».

По словам Александра Сушкова, в этом году климатическая весна наступила 31 марта, на день позже обычного. Ведь, по данным последних лет, весенняя погода приходит 30 марта.

«Могу успокоить жителей — снега больше не ожидается. По прогнозу, средняя температура апреля прогнозируется на один градус выше нормы. Осадки будут в пределах нормы», — добавил Александр Сушков.