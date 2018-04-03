Роструд рассказал о нерабочих днях в майские праздники

Роструд рассказал о нерабочих днях в майские и июньские праздники, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства. В связи с 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня — с воскресенья, 29 апреля, до среды, 2 мая.

Понедельник, 30 апреля, станет выходным из-за переноса выходного с субботы, 28 апреля. 2 мая сделан нерабочим, поскольку на него перенесли праздничный выходной с 7 января.

В честь празднования 9 Мая переносов не ожидается. День Победы в этом году попадает на среду.

В честь Дня России , который отмечается 12 июня, россияне будут отдыхать с 10-го по 12-е число.

Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные направления у российских туристов на 23 февраля.