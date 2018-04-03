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Роструд рассказал о нерабочих днях в майские праздники
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Роструд рассказал о нерабочих днях в майские праздники 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Роструд рассказал о нерабочих днях в майские и июньские праздники, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства. В связи с 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня — с воскресенья, 29 апреля, до среды, 2 мая.
Понедельник, 30 апреля, станет выходным из-за переноса выходного с субботы, 28 апреля. 2 мая сделан нерабочим, поскольку на него перенесли праздничный выходной с 7 января.
В честь празднования 9 Мая переносов не ожидается. День Победы в этом году попадает на среду.
В честь Дня России, который отмечается 12 июня, россияне будут отдыхать с 10-го по 12-е число.
Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные направления у российских туристов на 23 февраля.
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