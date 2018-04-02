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Шторм, гололед и потепление: весна в Поморье все-таки придет, хоть и будет с сюрпризами
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Шторм, гололед и потепление: весна в Поморье все-таки придет, хоть и будет с сюрпризами 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
После минувших теплых выходных Архангельск ждет мокрый снег, слабый гололед и штормовая погода. Об этом сообщили в Северном УГМС.
— Завтра мы ожидаем штормовую погоду, погода будет портиться. Повсеместно пройдут осадки в виде сильного мокрого снега в центральных и северных районах области, в том числе и в Архангельске. Местами слабый гололед. Ветер от умеренного до сильного. Днем местами дождь. Ночью от -3 до +2 °С, днем 2… 7 градусов тепла, — рассказали в Северном УГМС.
В дальнейшем ожидается постепенное понижение температуры. 4 апреля пройдут небольшие умеренные осадки. 5 апреля местами небольшие осадки, ветер умеренный. Температура ночью на среду от 0 до -5 °С, а со среды на четверг — 5… 10 мороза. Температура днем уже будет положительной, 1… 6 градусов тепла.
На прошлой неделе для уборки снега в среднем за сутки выходила 51 единица снегоуборочной техники, сообщил заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Михаил Краснов. Сейчас наибольшее внимание планируется сосредоточить на улицах, где возможно подтопление из-за растаявшего снега.
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