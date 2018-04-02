Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям

В понедельник, 2 апреля, и до конца дня в столичном регионе ожидается усиление ветра. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра в разделе «Экстренная информация».

«Местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями МЧС выпустило предупреждение, передает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не останавливаться под деревьями.

Автомобилистам рекомендовали парковать машины подальше от шатких конструкций и внимательно относиться к соблюдению ПДД.