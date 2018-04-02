Жителей Подмосковья предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду

В понедельник в Подмосковье ожидаются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 2 апреля местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям региона при ветре рекомендовали закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом.

«Если сильный ветер застал вас на улице: немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее», — добавляется в сообщении.

Кроме того, жителям рекомендовали держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.